Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Zabıta Şubesi, kasaplara yönelik yaptığı denetimlerde mühürlenmemiş ve hijyenik olmayan 50 kilo eti halk sağlığına uygun olmadığı gerekçesiyle müsadere etti. Yasaya aykırı bu durum nedeniyle ilgili işletmelere, asgari ücretin %50’si oranında para cezası uygulandı. Yeni yıl öncesi denetimlerini sıklaştıran Zabıta Şubesi, vatandaşları Alo 185 Çözüm Hattı üzerinden şikayet ve ihbarda bulunmaya davet etti. Denetimlerin aralıksız devam edeceği belirtildi.



