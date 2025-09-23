Yakın Doğu Üniversitesi, mezunları arasında bağları güçlendirme hedefiyle oluşturduğu “Mezun Platformu”nu kullanıma sundu. Yakın Doğu Üniversitesi, 21 fakültesi, 500’ü aşkın ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora programı ile dünyanın 143 ülkesinden öğrencileri kampüsünde buluşturuyor. Dünyanın dört bir yanına yayılan 50 binin üzerinde mezunu ise akademiden iş dünyasına, siyasetten bürokrasiye kadar birçok alanda etkin roller üstleniyor. Yeni kurulan “Mezun Platformu”, Yakın Doğu Üniversitesi’nin geniş mezun kitlesini tek çatı altında bir araya getirerek iletişimi güçlendirmeyi, dayanışmayı artırmayı ve iş birliği olanaklarını geliştirmeyi hedefliyor.

“Birlikte daha güçlüyüz!” mottosu ile hayata geçirilen platform; Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarının aralarındaki bağları kuvvetlendirmeyi ve sürdürülebilir bir iletişim ağı oluşturmayı amaçlıyor. Mezunlar, platform üzerinden en güncel üniversite haberlerine ulaşabilirken, iş ve kariyer fırsatlarından da birbirlerini haberdar edebilecek. Dünyanın neresinde olursa olsun, mezunların kendi aralarında iletişim kurmasına olanak tanıyan platform; bu sayede sadece profesyonel değil, aynı zamanda güçlü bir aile bağı da oluşturuyor. Mezunlar Platformu’na “alumni.neu.edu.tr” adresi üzerinden ulaşılabiliyor.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Mezunlarımızın başarıları, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim kalitesinin, vizyonunun ve değerlerinin de en güçlü kanıtıdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın dört bir yanında, farklı kültürlerde ve farklı alanlarda önemli görevler üstlenen 50 bini aşkın mezunu olduğunu söyleyen Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Mezunlarımız, yarım asra yaklaşan köklü bir eğitim geleneğinin ve büyük bir ailenin temsilcileridir. Mezunlarımızın başarıları, Yakın Doğu Üniversitesi’nin eğitim kalitesinin, vizyonunun ve değerlerinin de en güçlü kanıtıdır” dedi.

Uygulamaya açtıkları “Mezun Platformu” ile bu güçlü yapıyı daha da ileriye taşımayı amaçladıklarını vurgulayan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Mezunlarımız arasındaki iletişimin güçlenmesi, dayanışmanın artması ve iş birliği olanaklarının çoğalması, onların bireysel başarılarını küresel ölçekte kolektif bir güce dönüştürecektir” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Bu platform, sadece profesyonel bir iletişim ağı değil, aynı zamanda güçlü bir aile bağıdır.”

“Mezunlar Platform’u sayesinde, 50 bini aşkın mezunumuzun hem üniversitemizle bağlarını güçlendirmelerini hem de birbirleriyle sürdürülebilir bir iletişim ağı kurmalarını hedefliyoruz” diyen Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise “Birlikte daha güçlüyüz mottosu ile çıktığımız bu yolda, mezunlarımızın birbirleriyle paylaşacağı deneyimler, iş fırsatları ve başarı hikayeleri, onların bireysel yolculuklarına olduğu kadar, üniversitemizin kurumsal gelişimine de katkı sunacaktır. Bu platform, sadece profesyonel bir iletişim ağı değil, aynı zamanda güçlü bir aile bağıdır. Bizler, mezunlarımızın başarılarını üniversitemizin başarıları olarak görüyor, geleceğe bu güçlü birliktelik ruhuyla yürüyoruz” ifadesini kullandı.