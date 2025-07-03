Devlet Piyangosu’nun 19 Mayıs tarihli çekilişinde 5 Milyon TL’lik büyük ikramiyeyi kazanan talihliye, ikramiyesi teslim edildi.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamada, ikramiyenin Piyangolar Birimi Muhasebe Sorumlusu Muhittin Kalkan tarafından talihli adına Türkiye İş Bankası Taşkınköy Şube Müdürü Fatma Yorgancıoğlu’na teslim edildiği belirtildi.

İkramiye, Güzelyurt bayisi Mehmet Özdek tarafından satılan "81869" numaralı bilete isabet etmişti.

20 Temmuz’da büyük ikramiye 5 Milyon TL

20 Temmuz’da yapılacak çekilişte, büyük ikramiye 5 Milyon TL olacak. Biletlerin satışta olduğu çekiliş, “çıkana kadar çekiliş” konseptiyle gerçekleştirilecek.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmî web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabiliyor.