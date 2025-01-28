Turnuvada yer alan sporcuların sportmenlik ve centilmenlik ruhu içinde mücadele ettikleri etkinlik, 9 yaşında hayata veda eden Cengo’nun anısını yaşatmayı başardı.

Turnuvanın birincisi Doğan Türk Birliği olurken, ikinci sırayı Baf Ülkü Yurdu, üçüncü sırayı Gönyeli Spor Kulübü, dördüncü sırayı ise Dumlupınar Spor Kulübü aldı.

Bu yıl turnuvaya farklı bir renk katan detay, Cengo Püsküllü Parkı’ndaki gençlerin kendi girişimleriyle oluşturdukları “Cengo Futbol Takımı” oldu. Gençlerin bu birlikteliği, turnuvaya ayrı bir anlam kazandırırken, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Süleyman Cengiz Eminoğlu Vakfı, yaptığı açıklamada, “Turnuvamız, sosyal, ruhsal ve fiziksel olarak gençlerimize iyi bir temas sağladı. Tüm sporcularımızı gönülden tebrik ediyoruz. Cengo’muzu anmamıza vesile olan bu anlamlı etkinlikte, gençlerin enerjisi ve birlikteliği bizlere umut verdi. İyi ki varsınız gençler,” ifadelerine yer verdi.