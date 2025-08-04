KKTC’deki bakanlıklar ve bakanlıklara bağlı Devlet Daireleri arasında, her yıl geleneksel olarak düzenlenen halı saha futbol turnuvası daha önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da merhum iş insanı Hasan Ramadan Cemil adına düzenleniyor.

Turnuva hazırlıkları için merhum Hasan Ramadan Cemil’in kardeşi Işın Ramadan Cemil ve organizasyon komitesinden İbrahim Özsoy ile Necati Özsoy bir araya gelerek çalışmaları başlattı. Hasan Ramadan Cemil Devlet Daireleri arası halı saha futbol turnuvası geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da İbrahim Özsoy tarafından organize edilecek.

Bu yıl 15.’si gerçekleştirilecek olan turnuva için kayıtlar başladı. Turnuvaya katılacak dairelerin takım temsilcileri en geç 31 Ağustos 2024 gününe kadar kesin kayıt işlemlerini 0542 855 2925 numaralı telefondan İbrahim Özsoy’a ulaşarak gerçekleştirmeleri gerekmekte. Geçtiğimiz yıl İlköğretim Dairesi takımının şampiyon olduğu turnuva her yıl yoğun katılım ile gerçekleşmekte ve görkemli final gecesi ile zengin hediye ve sürpriz ödüllerin dağıtıldığı tören ile son bulmakta.