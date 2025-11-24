LTB’den verilen bilgiye göre, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) katkılarıyla organize edilen festival bu yıl “Hak Ediyorum! Hak İstiyorum” temasıyla düzenlendi. Festival boyunca, CBA Basketbol Gösterileri, SOS Dans Grubu, Lefkoşa Belediye Orkestrası Çocuk ve Çok Sesli Gençlik Korosu, Cranberries Dance and Gym Center ve KKTC Cimnastik Federasyonu ekiplerinin gösterileri yer aldı.

Etkinlikte ayrıca; DJ Halil Erhan ve Kıbrıs DJ Akademi performansları, ARUCAD ile sürpriz oyunlar, HASDER ile “Uçurtma ve Markutti Etkinliği”, survivor parkuru ve mini futbol alanı, Okul Öncesi Eğitim Derneği ile “Hak ve Sorumluluklar Atölyesi” yapıldı ve geleneksel çocuk oyunları oynandı.

Tüm halkın katılımına açık ve ücretsiz olan festival, çocukların sesini duyurmalarını, haklarını eğlenceli bir ortamda öğrenmelerini ve kutlamalarını amaçladı.