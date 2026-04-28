İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin eleştirilerine yanıt vererek, kırsal kesim arsalarının seçim dönemine özgü bir uygulama olmadığını, sürekli sürdürülen bir politika olduğunu söyledi. Oğuz, gençlerin köylerinde kalabilmesi ve konuta erişebilmesi için bu çalışmaların devam ettiğini vurguladı.

Oğuz, kırsal kesim arsası dağıtımının iktidar-muhalefet ayrımı olmaksızın herkesin ihtiyaç olarak kabul ettiği bir konu olduğunu belirterek, önemli olanın hak sahipliğinin adaletli biçimde belirlenmesi olduğunu ifade etti. Eskiden var olduğu iddia edilen partiye göre dağıtım anlayışının artık bulunmadığını söyleyen Oğuz, yasa çerçevesinde gerekli kriterleri taşıyan herkesin hak sahibi olabildiğini kaydetti.

Dursun Oğuz, yasal sürecin önce hak sahipliği belgesinin verilmesi, ardından parselasyon çalışmasının tamamlanması şeklinde ilerlediğini söyledi. Bugün dağıtılan belgelerin de parsel çalışmaları tamamlanan yerler için verildiğini belirten Oğuz, örnek olarak İnönü’de ikinci kez dağıtım yapıldığını ve bölgede artık evlerin yükselmeye başladığını anlattı.

Oğuz, sosyal konut projeleri üzerinde çalıştıklarını söyledi. Alayköy’de gerekli teknik süreçlerin tamamlandığını ve başvuruların yakında alınacağını açıklayan Oğuz, ayrıca Maraş, Dipkarpaz, Girne çevresi, Esentepe, Vadili ve Akdoğan gibi bölgelerde de yeni sosyal konut ve rezerv alan planlamalarının yapıldığını kaydetti.

Kırsal kesim arsalarının devlet tarafından gençlere ciddi destekle verildiğini ifade eden Oğuz, bir arsanın maliyetinin yaklaşık 10-12 bin sterlin civarında olduğunu, buna rağmen gençlere yaklaşık 3 bin 500 sterline verildiğini söyledi. Bunun devletin vatandaşına sağladığı doğrudan bir destek olduğunu belirtti.

Piyasada bazı bölgelerde arsa fiyatlarının 30 bin ila 60 bin sterline kadar çıktığını hatırlatan Oğuz, devletin gençleri bu fiyatların altında arsa sahibi yapmasının önemli bir sosyal destek politikası olduğunu savundu.

Bakan Oğuz, geçmişte dağıtılmış kırsal kesim arsalarına ilişkin yapılan çalışmalarda, bunların yalnızca yüzde 30’unun konuta dönüştüğünü, yaklaşık yüzde 70’inin ise atıl kaldığını söyledi. Bu nedenle geçmişte bazı hükümetlerin iptal yönünde çalışmalar yaptığını hatırlatan Oğuz, bu konunun yeniden gündeme gelmesinin gerekebileceğini ifade etti.