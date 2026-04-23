Lefkoşa'da meydana gelen" Sirkat" suçundan tutuklanan Hüseyin Özvurulmuş dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 21 Nisan 2026 tarihinde saat 15:00 raddelerinde Lefkoşa'da Sht. Kemal Ünal Caddesi üzerinde bulunan bir süpermarket içerisinden toplam değerleri 15 bin 856 TL olan muhtelif ürünlerin parasını ödemeyip market dışına çıkarak ettiğini söyledi.

Polis, zanlının market çalışanları tarafından sirkat etmiş olduğu ürünleri ödemeden çıktığını kameralardan edip, zanlıyı marketin dışında alıkoyarak hemen polise haber verdiklerini, olay yerine giden Adli Şube ekiplerinin zanlıyı tutukladığını, sirkat ettiği çeşitli ürünleri emare olarak, aldığını kaydetti.

Polis, zanlının itiraf içerikli ifade verdiğini kaydetti. Polis, zanlının benzer suçtan toplam 30 meselesi olduğunu ve bu suçları KKTC'nin tüm ilçelerinde işlediğini belirtti.

Polis, zanlının 14 yaşından bu yana benzer suçlar işlediğini, son olarak 2023 yılında 2 buçuk yıl hapse mahkum edildiğini belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir ayı aşmayan süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.