UBP Genel Sekreteri Ahmet Savaşan yaptığı açıklamada toplantı hakkında bilgi vererek, UBP kadrolarının ortak hedefler doğrultusunda dayanışma içinde hareket ettiğini söyledi. Savaşan, teşkilatlar arasındaki güven, uyum ve koordinasyonun her geçen gün daha da pekiştiğini kaydetti.

Birlik ruhunu daha da güçlendirecek çalışmaları kararlılıkla sürdüreceklerini ifade eden Savaşan, “Teşkilatlarımızın en güçlü beklentisi olan birlik ve beraberlik anlayışını sadece sözde değil, sahada da görünür kılacak adımları güçlü bir samimiyet ve ortak iradeyle atıyoruz.” dedi.