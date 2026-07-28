Guterres: "Bölgedeki gelişmeler Kıbrıs sorununa çözüm bulunmasını her zamankinden daha önemli hale getirdi"
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri António Guterres, ara bölgede bulunan Kayıp Şahıslar Komitesi (KŞK) Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaret etti.
Guterres, KŞK Antropoloji Laboratuvarı’nı ziyaretinde, Komitenin BM üyesi Pierre Gentile, Kıbrıslı Türk üyesi Hakkı Müfdüzade ve Kıbrıslı Rum üyesi Leonidas Pantelides tarafından karşılandı.
Ziyaretinde Guterres’e, Kıbrıs’taki Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi (UNFICYP) Khassim Diagne eşlik etti.