Girne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 25 Eylül’e kadar çalışmalarını sürdürecek sanatçılar, 27 Eylül’de Girne Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda düzenlenecek kapanış sergisinde eserlerini sanatseverlerle buluşturacak.

Türkiye, İspanya, Almanya, Letonya, Tayland, Yunanistan, Malezya ve Kıbrıs’tan 30’a yakın sanatçının katılımıyla düzenlenen organizasyonda heykel, resim ve farklı sanat disiplinlerinde eserler üretilecek.

Sanatseverler, sempozyum boyunca ortaya çıkan eserleri 11.00-21.00 saatleri arasında Girne Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi (Eski Belediye Binası) ve Ramadan Cemil Meydanı’nda ziyaret edebilecek.