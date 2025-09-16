Dimitriu, Güney Kıbrıs’ta 18’incisi dün başlayan “AB Küçük Devletler Parlamento Başkanları” toplantısının açılışında konuştu.

Politis ve diğer gazeteler toplantıya Güney Kıbrıs, Andorra, Lihtenştayn, Lüksemburg, Karabağ, Malta, San Marino ve Monaco meclis başkan, başkan yardımcıları veya parlamento temsilcilerinin katıldığını yazdı.

Dimitriu konuşmasında özetle, Avrupa Parlamentosu’nun (AP) birkaç gün önce “bu yasadışı eylemi kınadığını ve Türkiye’ye, serbest bırakılmalarını sağlama çağrısında bulunduğunu” ifade ederek sözde “Türk işgali ve Kıbrıs topraklarının yüzde 37’sinin işgal altında olduğunu" savundu.

Gazete, diğer ülke temsilcilerinin ise konuşmalarında, ülkelerinin parlamentolarında, sivil toplum kuruluşlarının karar alma süreçlerine katılımlarının attırılması için uygulanan önlemlere değindiklerini aktardı.

Haberde ayrıca, katılımcıların dün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’le görüştükleri ve Yeşil Hattı gezdikleri de belirtildi.