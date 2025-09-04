Değirmenlik Akıncılar Belediyesi’nin organize ettiği 3. Dilekkaya Hellim Festivali, 6 Eylül Cumartesi günü yapılacak.

Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Dilekkaya köy meydanında saat 15.00'te başlayacak festivalde, gösteriler ve konserler yer alacak, yiyecek ve içecek stantları kurulacak.

Konuşmalarla başlayacak festivalde, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Özle Türkel Sosyal Aktivite Merkezi Halk Dansları Topluluğu, Çocuk Korosu, Genç Müzik Orkestrası, Altın Kalpler Korosu ve Belediye Orkestrası, Jimnastik Grubu, Değirmenlik Akıncılar Belediyesi Dilekkaya Muhittin Tüzel Jimnastik Derneği, Mesarya Yıldızları Kültür ve Spor Derneği, YDÜ Dans Grubu gösteriler sunacak, DJ SID de festivalde setleriyle yer alacak.

Festival, Nafiz Dölek konseriyle sona erecek.