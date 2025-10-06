Belediye'den verilen bilgiye göre Adanalılar Dayanışma Aktivite ve Kültür Derneği (ADAK DER) tarafından Beyarmudu Belediyesi iş birliğiyle organize edilen festival saat 16.00’da Güney Mesarya Sosyal Tesislerinde yapılacak.

Kıbrıs ve Anadolu’nun kültürü, müziği ve lezzetlerinin bir araya geleceği etkinlik halka açık ve ücretsiz olacak.

Adana kebabı ve şalgam ikramları, sahne gösterileri, çocuklara özel aktiviteler, şişme oyun alanı ve sürpriz etkinliklerin yer alacağı festivalde, Hilmi Şahballı, Arda Gündüz ve Serdar Demir sahne alacak.

- Bebek, halkı festivale katılmaya davet etti

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek, etkinliğin Kıbrıs ve Adana kültürlerinin kaynaşmasını, halkın bir arada müzik ve lezzet dolu bir gün geçirmesini amaçladığını belirterek, tüm halkı festivale davet etti.



