Belediye’den yapılan açıklamaya göre, sabah saatlerinde başlayacak keman dinletisi, karşılama gösterileri, halk dansları ekipleri ve konserler gün boyu sürecek.

Kültürel mirası yaşatark gelecek nesiller aktarmak amacı taşıyan Eko Gün kapsamında yerel kültür ve gelenekleri yansıtan etkinlikler gerçekleştirilecek; yerli üreticilerin ürünleri satılacak, Kıbrıslı sanatçılar sahne alacak, halk dansları ve müzik performansları sergilenecek.

Etkinlik boyunca ihtiyaç duyanların rahatça alanda gezebilmesi amacıyla ücretsiz iç ulaşım araçları da hizmet verecek.

HASDER iş birliğiyle gün boyu düzenlenecek Markutti (tahta kaşık oyunu), Topaç, Andrez/Üç Taş gibi geleneksel Kıbrıs oyunları ile sandalye örücülüğü, sesta (sepet) örücülüğü ve dokuma atölyeleri de etkinlikte yer alacak.

Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, etkinliğin sıradan bir etkinlik olmadığını, kültüre sahip çıkmanın, üretimi desteklemenin ve birlik ruhunu canlı tutmanın en güçlü aracı olduğunu belirtti.