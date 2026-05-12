19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 107’nci yıl dönümü kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) genelindeki kutlama ve etkinlikler Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki törenle başladı. Törende, Gençlik Meşalesi yakılarak, 19 Mayıs haftasının açılışı yapıldı.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bakanlık bürokratları, Lefkoşa bölgesi okullarından gelen öğrenciler ve öğretmenler katıldı.

Bakan Çavuşoğlu’nun anıta çelenk sunmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. İstiklal Marşı okunurken, Bakanlık personeli Ayşe Yücetürk Emiroğulları tarafından işaret diliyle de anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ve 20 Temmuz Fen Lisesi Öğrencisi Egemen Emre Uzun’un konuşma yaptığı törende, Bakan Çavuşoğlu, iki öğrenci ile birlikte Gençlik Meşalesi'ni yaktı.

Alayköy Kültür ve Sanat Derneği tarafından sunulan halk dansları gösterisi sonrasında, 20 Temmuz Fen Lisesi Öğrencisi Yiğit Berk Koşucu, Atatürk’ün Gençliğe Hitabe'sini , aynı okulun öğrencisi Yağmur Acun da gençliğin cevabını okudu. Ardından tören sona erdi.

-Çavuşoğlu: “Çocuklarını, gençlerini iyi yetiştiren milletler gelecekte ışık gibi dünyayı aydınlatmaya devam edecektir”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919’da başlayan özgürlük ateşinin her geçen gün büyüdüğünü ifade ederek, büyük fikrin 107’nci yıl dönümünü anmak ve kutlamak için bir arada bulunmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

19 Mayıs 1919’da büyük lider Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkışıyla yakılan ateşin bütün Anadolu’ya yayıldığını kaydeden Çavuşoğlu, halkın, lideriyle birlikte Çanakkale’de, Sakarya’da ve Anadolu’nun her yerinde gelecek nesillerin özgürlüğü, Türk milletinin varlığı için mücadele ettiğini anlattı. Bakan Çavuşoğlu, “Milletini ve vatan yaptıkları toprakları korumak için canını gözünü kırpmadan veren şehitlerin torunları olmaktan büyük gurur duyuyoruz.” dedi.

Cumhuriyet, Türk milleti ve vatan topraklarının emin ellerde olduğunun altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “Atatürk’ün ilke ve inkılaplarıyla geleceğe yürüme noktasındaki kararlılığımızdan hiçbir tereddüdümüz yoktur.” vurgusu yaptı.

KKTC halkı olarak Anadolu’da verilen mücadelenin bir parçası olduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, “O dönemde buradaki büyüklerimiz, dedelerimiz Çanakkale’ye gidip, oradaki mücadeleye destek vermişlerdir.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının, hiçbir zaman kendini Anadolu insanından ayrı görmediğini, Atatürk’ün işaret ettiği gibi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmak için hep birlikte hareket etmeyi ilke edindiğini kaydetti. Çavuşoğlu, en son kurulan Türk devleti olan KKTC’nin dünyaya tanıtılmasında ve dünyada layık olduğu yeri almasında da birlikte hareket edeceklerini belirtti.

Atatürk’ün, “Öğretmenler, yeni nesiller sizin eseriniz olacaktır.” sözünü hatırlatan Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, Atatürk’ün bilinçli bir şekilde gençleri öğretmenlere emanet ettiğini dile getirerek, “Atatürkçü öğretmenlerin yetiştireceği gençlere de özgürlüğümüzü, geleceğimizi, devletimizi her şeyimizi emanet etmiştir..” dedi.

“Çocuklarını, gençlerini iyi yetiştiren milletler gelecekte ışık gibi dünyayı aydınlatmaya devam edecektir.” diye konuşan Bakan Çavuşoğlu, Türk milletinin çıkardığı liderler nedeniyle çok şanslı bir millet olduğunun altını çizdi.

“Düşünün ki o karanlıkların içerisinden Atatürk bir ışık gibi çıkmış ve Türk milleti tarihten gelen kimliğiyle, karakteriyle o yollardan geçerek, ne mutlu bize ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kurmuş.” diyen Çavuşoğlu, Türk milletinin huzur ve güven içerisinde yaşamaya devam ettiğini dile getirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk halkının ilk günden itibaren Atatürk’ün devrimlerini uygulayarak, 450 senelik tarihinde özgürlüğünden, kimliğinden, karakterinden, geleneğinden, dilinden, dininden, ırkından vazgeçmediğini vurguladı.

Gençlere seslenen Çavuşoğlu, “Gelecekte bu devleti daha iyi bir noktaya getirebilmeniz için yakılan özgürlük ateşlerini hiç söndürmeden, Atatürkçü düşünceden ayrılmadan, Atatürk ilke ve devrimlerinin devamına ve muasır medeniyetler seviyesini geçmeye ant içmek için buradayız.” ifadelerini kullandı.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayan Çavuşoğlu, şehitlere rahmet, gazilere sağlık diledi.

-Uzun: “Bizim mücadelemiz, daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve ülkemizi her alanda geliştirmek olmalıdır”

20 Temmuz Fen Lisesi Öğrencisi Egemen Emre Uzun da günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın, gençlerin milli değerlerin önemini kavraması ve sporun genç nesillerle güçlendirilmesi amacıyla kutlandığını ifade etti.

19 Mayıs’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkışı ile Türk milletinin kaderini değiştiren büyük bir adımın atıldığı gün olduğunu vurgulayan Uzun, “O gün yakılan bağımsızlık ateşi, bugün hala bizim içimizde yanmaya devam ediyor.” dedi.



Kıbrıs Türk halkının tarihinde de var olma, kimliğini koruma ve özgür yaşama mücadelesini olduğunu kaydeden Uzun, “Türkiye’de başlayan o bağımsızlık hareketi, bizim için de ilham kaynağı olmuştur. O mücadele ruhu, yıllar sonra bizim de kendi devletimizi kurmamıza giden yolda yolumuzu aydınlatmıştır.” diye konuştu.

19 Mayıs’ın gençlere armağan edilmiş olmasının ayrı bir anlam taşıdığını da belirten Uzun, “Bu bize duyulan güvenin en büyük göstergesidir. Atatürk, geleceği bizlere emanet ederken aslında çok önemli sorumluluk yüklemiştir. Bu sorumluluk, geçmişimizi unutmamak, değerlerimize sahip çıkmak ve ülkemizi daha ileriye taşımaktır.” vurgusu yaptı.

“Bizim mücadelemiz, daha çok çalışmak, daha çok üretmek ve ülkemizi her alanda geliştirmek olmalıdır. Bizler bu ülkenin yarınlarıyız. Bilimde, sanatta, sporda ve hayatın her alanında başarılı olmak hem kendimize hem de ülkemize karşı en büyük görevimizdir.” diyen Uzun, geçmişten aldıkları güçle, geleceğe emin adımlarla Atatürk’ün izinde yürümeye devam edeceklerinin altını çizdi.