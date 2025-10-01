Başbakan Yardımcılığı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla gerçekleştirilen ve 16 Kasım'da sona erecek festival 10 konsere ev sahipliği yapıyor.

Bellapais Manastırı Sahnesinde yarın saat 20.30’da gerçekleştirilecek konserde Ankara Devlet Opera ve Balesi solistleri; soprano Esra Çetiner ve tenor Ayhan Uştuk piyanist Esra Poyrazoğlu Alpan eşliğinde Puccini, Mascagni, Tchaikovsky, Lehar, Gounod, Massenet, Lobos, Rodrigo ve Barrera’nın eserlerinden örnekler seslendirecek.

Festival Programı:

10 Ekim'de ünlü piyanist-besteci Arman Ratip Piyano Resitali Bellapais Sahnesinde yer alacak, 12 Ekim’de Myrrha Trio Bach Goldberg Variations Konseri, 16 Ekim'de T.C Devlet Sanatçısı piyano vitüözü Gülsin Onay, kemancı Erkin Onay ve çellist Pınar Bayraktar, Tchaikovsky'nin Op.50 Piyano Triosu yorumunda festivale özel bu konser ile Bellapais Manastırı Sahnesinde bir araya gelecekler.

25 Ekim'de Türkiye Polifonik Korolar Derneği'nin Türkiye Korosu ile Dernek Korosu birlikte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. Yılı anısına Bellapais Manastırı Sahnesinde bir konser verecek.

1 Kasım ve 2 Kasım tarihlerinde ise festivalin önemli destekçilerinden Fazıl Say "Piyano Başında 50 Yıl" Konseriyle Bellapais Manastırı Sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

16 Kasım'da ise festivalin davetiyle ilk kez Kıbrıs'ta konser verecek olan dünyaca ünlü piyano vitüözü Alexei Volodin, Bellapais Manastırı Sahnesinde yer alarak festivalin kapanışını yapacak.

Bellapais Manastırı'nda yer alacak ve saat 20.30' da başlayacak festival konserlerinin biletleri; Lefkoşa Deniz Plaza, Girne Deniz Plaza, Bellapais Manastırı Bilet Ofisi, Konser Girişinden veya online olarak gişekibris.com' dan sağlanabilecek.