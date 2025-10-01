Eski TRT sanatçılarından, ulusal ve uluslararası bir çok ödülün sahibi, KKTC’de Bellapais Manastırı ile Othello Kalesi’nde konserler veren Opera Sanatçısı, Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Türkmenoğlu, bugüne kadar seslendirilen versiyonlarında türkünün "duygusunun tam olarak yansıtılamadığı" düşüncesiyle, türküyü stüdyoya girerek farklı yorumladı.

Eseri, Doğu-Batı sentezinde yorumlayan Türkmenoğlu, Mağusa Limanı’nın bir ağıt türkü olduğu düşüncesinden hareketle türkünün müziğine ağıtın en güçlü enstrümanlarından olduğunu dile getirdiği klarneti dahil etti.

Ankara’da stüdyo seslendirmenin tamamlanmasının ardından Gazimağusa’da klibin çekimlerine başlandı.

Klibin çekiminde kullanılmak üzere, Arap Ali’nin orijinal fotoğraflarının karakalemle tasvir edildiği Arap Ali Destanı’nın anlatıldığı bir de kitap hazırlandı.

Kitabın genel basımı konusunda görüşmelerin yapılacağı öğrenildi.

Prof. Dr. Ömer Türkmenoğlu klip çekimi için geldiği Gazimağusa’da konuk olduğu otelde Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirinin sorularını yanıtladı.

-"Hikayeyi canlandırmak istedik"

Türk dünyasında bir çok şarkı kaydı yaptığını söyleyen Türkmenoğlu, “Mağusa Limanı da en çok sevdiğim şarkılardan biri, hikayesi olan bir şarkı. Bu hikayeyi biz canlandırmak istedik. Kliplere bakıyoruz söylemiş şarkıyı gitmişler herhangi hikayeyi anlatan bir canlandırma yok.” dedi.

KKTC’de bugüne kadar en az 10 kanser verdiğini, kendisinin de Irak Türkmenlerinden olduğunu, KKTC ile Irak Türkmenleri arasında her zaman bir bağ olduğunu söyleyen Türkmenoğlu, “Bayrağımız bile aynıdır. Bizim bayrak mavi, Kıbrıs’ın beyaz. Gönül bağımız zaten var. Kıbrıs’ın gönlümde ayrı bir yeri var.” dedi.

Mağusa Limanı şarkısını türkü opera formatında seslendirdiğini söyleyen Türkmenoğlu, hikayeyi anlatmak için klipte kullanacakları Arap Ali’nin hikayesini anlatan kitabı hazırladıklarını belirterek, kitabın yaygın basımı için, “ Yiğit Arap Ali'nin kahramanlığımı, hikayesini gelecek nesillere aktarmak gerek. Başkanımız, Süleyman Uluçay’la da görüşeceğiz. Kendisi ve Onursal Akdeniz Bey bize her konuda çok yardımcı oluyor, teşekkür ederiz.” dedi.

Türkünün önceki seslendirmelerinde, duygunun yeterince yansıtılamadığını düşündüğünü söyleyen Türkmenoğlu, “Benim diğer sanatçılardan şöyle bir farkım var: Ben bir opera sanatçısıyım. Bizim operada aynı zamanda tiyatro vardır, draması vardır. Biz bir işi yaptığımızda o dramatik yönü hissetmemiz gerekir ki onu sahnede yansıtalım. Biz onu müzikte de o şekilde yansıtıyoruz. Onun için öyle düşünüyorum. Ben o acıyı hissederek, o yorumu hissederek yansıttık biz müziğimize” dedi.

Mağusa Limanı’nı piyasadakilerden farklı yorumladığını söyleyen Türkmenoğlu, daha önceki kayıtlarda türkünün gitarla yapıldığını, ağıtın en güçlü enstrümanının klarnet olduğunu, klarneti de gitarın yanına eklediklerini, eserde duyguyu yansıtan bazı efektlerin de yer alacağını ifade etti,

Türkmenoğlu, şarkıyı; içinde Batı müziği ve opera altyapısı olan, türkü gırtlağı da olan özgün bir çalışma olarak nitelendirdi.

Klibi en az 5-6 mekanda çektiklerini söyleyen Türkmenoğlu, klibin Gazimağusa’nın da bir nevi tanıtımını yapacağını söyledi.

Türkmenoğlu, Kıbrıs Türk halkına mesajında da, “Kıbrıs halkını seviyoruz. Gönlümüzde her zaman çok çok derin yerleri vardır. Selam ve saygılarımızı iletiyoruz.” İfadelerini kullandı

Mağusa Limanı şarkısı 10-15 gün içerisinde Yotube’da paylaşılacak.

Şarkının müzik ve klip yapımını Ankara merkezli Baz Prodüksiyon üstlenirken, aranjörlüğünü ve klip yönetmenliğini Taha Baz, set asistanlığını da Toprak Baz yaptı.