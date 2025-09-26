Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı (GKK), 48’inci dönem 5’inci devre yedek subay aday adaylığına müracaat edenlerin son yoklamalarının 29 Eylül Pazartesi günü yapılacağını duyurdu.

GKK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yedek subay aday adaylığına 26 Eylül’e kadar başvuranların (asteğmen, çavuş) yoklamaları 08.30-16.00 saatleri arasında Lefkoşa’da Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ASAL ve Seferberlik Şube Müdürlüğü’nde yapılacak.

Askerlik Yasası’nda belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın yoklamaya katılmayanlar kaçak durumuna düşecek ve haklarında yasal işlem başlatılacak.

Başvuru sırasında yedek subay aday adaylarının müracaat belgelerinin asılları ile birlikte yanlarında bulundurmaları gereken belgeler şöyle:

“KKTC kimlik kartı; KKTC doğum kayıt belgesi; çift uyruklular için T.C. kimlik kartının aslı, T.C. vukuatlı nüfus kayıt örneği ve varsa KKTC yurttaşlığa kabul belgesi; Polis Genel Müdürlüğü’nden son iki ay içerisinde alınmış karakter belgesi; mezun olduğu okulun diploması veya geçici mezuniyet belgesinin KKTC Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı bir adet sureti; varsa sürüş ehliyeti; ikametgah belgesi; maaş hesap bilgilerini içeren banka dekontu; PPD ve Tetanoz aşılama durumu ile kan grubunu gösteren belgeler; sağlık problemi olanların, rahatsızlıklarını gösteren sağlık raporunun aslı ve fotokopisi; varsa epikriz raporu.”

Radyo, televizyon ve basın yolu ile yapılan duyuruların, Askerlik Yasası gereğince yükümlülere yazılı tebligat yapılmış gibi kabul edileceği kaydedilen açıklamada, “Duyurulara rağmen Askerlik Yasasında belirtilen meşru bir mazereti olmaksızın duyuru yapılan tarih ve yerde hazır bulunmayanlar, yoklama kaçağı durumuna düşeceklerinden haklarında yasal işlem başlatılacaktır.” denildi.

Yükümlüler bu duyuru metnine ve konuyla ilgili daha fazla bilgiye www.mucahit.gov.ct.tr internet adresinin ana sayfasından ulaşabilir.