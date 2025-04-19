23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında bugün Basketbol Şenliği düzenlenecek. Milli Eğitim Bakanlığı, Basketbol Federasyonu, Yakın Doğu Üniversitesi ve Gönyeli Belediyesi işbirliğinde Basketbol Şenliği NEU RA 215 Spor Salonu’nda yapılacak. Organizasyona, U10 kategorisinde Basketbol Federasyonuna bağlı kulüpler ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı İlkokullardan 4’er öğrenci sporcu katılacak. Basketbol Şenliği, saat 09.45’den dan itibaren BRT 2’den naklen ekranlarda olacak.