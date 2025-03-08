ABD'de 23 aylık bir bebekken kaçırılan Andrea Michelle Reyes, tam 26 yıl sonra mucizevi bir şekilde sağ bulundu.

Andrea'nın kaybolmasıyla ilgili oklar ilk olarak velayeti kendisinde olmayan annesi Rosa Tenorio'ya çevrilmişti. Ekim 1999'da Andrea'yı alıp götürdüğü iddia edilmiş ve Rosa hakkında 'velayet ihlali' suçlamasıyla bir tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Ancak anne ve kız hiçbir zaman bulunamadı. Ulusal Kayıp ve Kimliği Belirsiz Kişiler Sistemi'ne göre 2009 yılında Rosa hakkında bi başka suç duyurusu daha yapıldı. Andrea'nın ailesi yıllarca çaresizce onu aradı ancak onlardan hiçbir iz bulunamadı.

Ancak New Haven polisi kapalı dosyayı yeniden açtıktan sonra sosyal medya; arama izinleri ve eski röportajlar incelenerek Andrea'nın izine ulaşıldı. Şu anda 27 yaşında olan Andrea'nın, babasıyla yeniden bir araya geldiğine inanılıyor.

Babası yıllarca Andrea'nın izini arasa da FBI, yıllar içinde Andrea'nın yaşlandırılmış fotoğraflarını hazırlayarak soruşturmaya destek verdi. Bu çalışma da dosyanın tekrar açılmasıyla birlikte büüyk bir ilerleme kaydedilmesini sağladı.