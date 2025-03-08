İngiltere'de otizmli bir kadının, daha 7 yaşından itibaren 45 yıl boyunca bir akıl hastanesinde boşuna tutulduğu ortaya çıktı.

BBC’nin ortaya çıkardığı şoke edici bir vakada, otizmli bir kadının, yalnızca 7 yaşındayken akıl hastanesine kapatıldığı ve tam 45 yıl boyunca haksız yere orada tutulduğu ortaya çıktı.

Üstelik Kasibba adı verilen bu kadın, 25 yıl boyunca tek başına bir tecrit odasında yaşamaya zorlandı.

Sierra Leone asıllı olduğu düşünülen Kasibba’nın çilesi, yetkililerin yıllardır göz yumduğu sistematik bir ihmali gözler önüne serdi. Konuşamayan ve sahip çıkacak bir ailesi olmayan kadın, ömrünün büyük bir kısmını hastane duvarları arasında geçirdi. Uzmanların yıllar süren mücadelesi sonucunda ancak 2022’de serbest bırakılabildi.

Kasibba, henüz küçük bir çocukken yetimhaneye yerleştirildi. Ancak yetkililer, gelişiminde görülen bazı farklılıklar nedeniyle onu bir akıl hastanesine göndermeye karar verdi. Gerçekte ise herhangi bir akıl hastalığı olmadığı, sadece otizmli olduğu yıllar sonra anlaşıldı. Kasibba, hayatının büyük bir kısmını hastane duvarları arasında geçirdi ve burada insanlık dışı koşullara maruz bırakıldı.

BİR YANGIN ALARMI HAYATINI MAHVETTİ

Hastane kayıtlarına göre, Kasibba 19 yaşındayken bir yangın alarmı çaldı ve koğuş tahliye edildi. Panik içinde başka bir hastayı tırmaladığı gerekçesiyle "tehlikeli" olarak damgalandı ve o günden sonra 'göz çıkartan' lakabıyla anılarak ağır tecrit altına alındı. Ancak yıllar sonra yapılan incelemeler, olayın büyük ölçüde abartıldığını ve Kasibba’nın asla tehlikeli biri olmadığını ortaya koydu.

Kasibba’nın özgürlüğüne kavuşması, 2013 yılında genç bir klinik psikoloğun, onun haksız yere tutulduğunu fark etmesiyle başladı. Doktor Patsie Staite, büyük bir hukuk mücadelesi başlattı ve dokuz yıl süren çabalar sonucunda Kasibba’nın nihayet 2022’de serbest bırakılmasını sağladı.

Bir grup sağlık ve hukuk uzmanı, "Kurtuluş Komitesi" adı altında çalışarak Kasibba’nın toplum içinde destek alarak yaşayabileceğini kanıtladı. Ancak onun serbest bırakılması için İngiltere’deki Koruma Mahkemesi'nin onayı gerekiyordu. Uzun bir hukuki sürecin ardından mahkeme, Kasibba’nın artık hastanede tutulmasına gerek olmadığına hükmetti.

Bu olayın ortaya çıkmasıyla birlikte, İngiltere’deki akıl hastanelerinde hâlâ 2.000’den fazla otizmli ve öğrenme engelli kişinin zorla tutulduğu gerçeği gündeme geldi. Bunların 200 kadarı çocuk. Uzmanlar, bu kişilerin akıl hastası olmadıklarını ve toplum içinde yaşayabileceklerini vurguluyor.