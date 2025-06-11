Mahkeme çıkışında açıklama yapan KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, mahkemeye gidip geldiklerini ancak Savcılığın iddia ile ilgili videoları ve kasetleri incelemediğini savundu. Yarın da mahkeme önünde olacaklarını söyleyen Maviş, yarın 08.45’te Girne Kapısı'ndaki Atatürk büstüne çelenk koymalarının ardından Disiplin Tüzüğü’nün duruşması için mahkemeye geleceklerini belirtti.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem de “Aslında mesele düzene başkaldıran bunun için eylem yapan, hak arayan kişilerin cezalandırılması veya göz dağı verilmesi meselesidir.” dedi.

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel ise, temel hakların ve anayasal düzenin ortadan kaldırmaya çalışan bir anlayış olduğunu ve anti demokratik uygulamalarla bu anlayışın ileri götürülmeye çalışıldığını öne sürdü.