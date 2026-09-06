Süper Lig ekibi Baf Ülkü Yurdu’nda belirsizlikler sürüyor. Geçtiğimiz hafta başında teknik direktörlük görevine başlayan Haamdi Öğütçü de görevi bıraktı.

Sezona teknik direktör Bülent Aytaç ile başlayan, Nejat Kurtarıcıoğluları ile yola devam eden Baf Ülkü Yurdu’nda, göreve gelen 3. teknik direktör Hamdi Öğütçü dün sabah görevinden ayrılma kararı aldı. Hamdi Öğütçü var olan sorunların çözülmemesi ve oyuncuların antrenmanlara düzenli katılmamalarından dolayı görevinden ayrılma kararı aldığını açıkladı.