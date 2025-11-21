Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesinde 22 gram hintkeneviri alma ve tasarrufu suçlarından yargılanan Chisom Stephen Onuchuwo hakkındaki dava dün karara bağlandı.

Yargıç Füsun Cemaller, sanığı 9 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

Yargıç, polisin 21 Haziran 2025 tarihinde saat 22.00 sıralarında Yenikent’te Şehit Hilmi Mustafa Sokakta seyreden bir araçtan çanta atıldığına dair bilgi aldığını söyledi. Yargıç yapılan soruşturma ve incelenen kamera görüntülerinin ardından içerisinde 22 gram 940 miligram hintkeneviri olan çantayı atan şahsın sanık olduğunun tespit edildiğini ve aranan şahıs ilan edildiğini belirtti. Yargıç, sanığın 8 Temmuz tarihinde avukatı aracılığıyla polise, teslim olduğunu ifade etti. Yargıç, sanığın yapılan soruşturmanın ardından 11 Temmuz’da yargılanmak üzere cezaevine gönderildiğini kaydetti.

Yargıç, sanığın tasarruf etmiş olduğu uyuşturucu maddenin Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğunu ifade ederek, en hafif uyuşturucu türleri arasında olup ceza takdirinde bu husus sanık lehine değerlendirildiğini söyledi.

Yargıç, uyuşturucu maddenin türü miktarını, sanığın suçunu kabul ederek adaletin erken tecellisine katkı koymuş olmasını, lehine hafifletici faktör olarak dikkate aldıklarını açıkladı.

Yargıç, tüm olgular ışığında sanığı 9 ay süreyle hapse mahkum ettiklerini açıkladı.