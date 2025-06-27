Sahte KKTC sürüş ehliyeti düzenleyerek tedavüle süren kişi tutuklandı.

42 yaşındaki Mustafa Şahin, 2025 yılı haziran ayında Lefkoşa’da, bir şahsa KKTC sürüş ehliyeti çıkaracağı yönünde yalan beyanda bulunarak 21 bin TL’yi sahtekarlıkla temin etti. Ardından yurt dışında düzenlenmesini sağladığı sahte sürüş ehliyeti ilgili şahsa vererek tedavüle süren Mustafa Şahin tutuklandı.

Evrak Sahteleme, Sahtelenmiş Evrağı Tedavüle Sürme, Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından Mustafa Şahin dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 2025 yılı Haziran ayı içerisinde Mustafa Şahin'in Başpınar'da ikamet etmekte olan Muhammad Rıaz'a kendisine KKTC sürüş ehliyeti çıkaracağı yalanını söyleyip 21 bin TL parayı sahtekarlıkla temin ettikten sonra Türkiye'de irtibata geçtiği, henüz tespit edilemeyen şahıslardan Muhammad Rıaz adına ısdar olunan Türkiye Cumhuriyeti sürüş ehliyeti formatında hazırlanmış, üzerine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sürücü belgesi yazan sürücü belgesinin sahtelenmesini sağlayarak Muhammad Rıaz'a vermek sureti ile tedavüle sürdüğünü söyledi. Polis, sahte sürüş ehliyetinin emare olarak alındığını, zanlının ise tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının gönüllü ifadesinde; konu sürüş ehliyetini daha önce bir arkadaşı vasıtası ile tanışmış olduğu bir kişi aracılığı ile yaptırdığını, yine bu şahısla Whatsaap mesajlaşma uygulaması üzerinden iletişim kurulduğunu anlattığını açıkladı. Polis memuru, zanlının cep telefonunu ile sahte ehliyetin inceleneceğini, alınacak ifadeler olduğunu belirterek, ilk etapta bir gün ek süre istedi. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.