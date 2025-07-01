Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi 2024-2025 adli yılı kapanışını gerçekleştirdi. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Füsun Cemaller, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Tutku Candaş’tan oluşan mahkeme heyeti huzurundaki kapanış oturumunda Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, Polis Müdür Muavini Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi, Güzelyurt Polis Müdürlüğü adına Polis Müdür Muavini Osman Kayabaşı, Merkezi Cezaevi Müdürü Fatih Erdoğan ve Denetimli Serbestlik Kurulu üyesi Müfettiş Mustafa Hidayet mahkemeye bilgi verdi.

Polis Müdür Muavini Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi, 18 Eylül 2023 ile 27 Haziran 2025 tarihleri arasında gerçekleşen trafik kazaları ve suçlarıyla ilgili çarpıcı veriler paylaştı.

Bu dönemde Lefkoşa sorumluluk sahasında toplam 17.085 trafik kazası yaşandı. Kazaların 17’si ölümle, 436’sı ise yaralanmayla sonuçlandı. Ölümle sonuçlanan kazalar yıllara göre 2023’te 3, 2024’te 10, 2025’te ise 4 olarak kayıtlara geçti.

Trafik kontrollerinde ise toplam 67.173 kişi çeşitli trafik suçlarından rapor edildi. Bunlardan 1.179’u alkollü araç kullanmaktan işlem gördü. Yıllara göre alkollü sürücü sayısı 2023’te 312, 2024’te 686, 2025’te ise 180 kişi olarak bildirildi.

Efendi, Lefkoşa Polis Müdürlüğü sorumluluk sahasında 18.09.2023-27.06.2025 tarihleri arasında 17 bin 85 kaza meydana geldiğini, bunun 17’sinin ölümle, 436’sının yaralanmayla sonuçlandığını belirtti. Efendi, kazaların yıllara göre dağılımını da söyledi. Efendi, 2023’te 3, 2024’te 10 ve 2025’te 4 ölümlü kaza yaşandığını ifade etti.

Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi şunları söyledi:

“Bunların yanında 18.09.2023-31.12.2023 tarihleri arasında yapılan trafik kontrollerinde 312 kişisi alkollü araç kullanma suçundan olmak üzere toplam 9943 kişi muhtelif trafik suçlarından rapor edilmişken, 2024 yılında 686 kişisi alkollü araç kullanma suçundan olmak üzere toplam 39900 kişi muhtelif trafik suçlarından rapor edilmiştir. 2025 yılında ise 180 kişi alkollü araç kullanma suçundan olmak üzere toplam 17330 kişi muhtelif trafik suçlarından rapor edildi. Yani toplamda 18.09.2023-27.06.2025 tarihleri arasında trafik suçu işlediği tespit edilen 67173 kişi rapor edildi. 67173 kişiden 1179’i alkollü araç kullanma suçunu işledi.”

Polis Müdür Muavini Lefkoşa Adli Şube Amiri Erkut Efendi’nin açıkladığı verilere göre “Lefkoşa Kaza sınırları içerisinde 18.09.2023 - 31.12.2024 tarihleri arasında 19575 Trafik, 1686 Cürüm, 1429 Kabahat dosyası tanzim edildi.

01.01.2025 - 27.06.2025 tarihleri arasında ise 2477 adet Trafik, 475 adet Cürüm ve 317 adet Kabahat dosyası tanzim edildi.

8.09.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Ev Açma suçundan dolayı 9 dosya tanzim edilmişken, 2024 yılında 76 dosya ve 2025 yılında ise 8 dosya tanzim edildi. 18.09.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Sirkat suçundan dolayı 39 dosya tanzim edilmişken, 2024 yılında 171 dosya ve 2025 yılında ise 85 dosya tanzim edildi.

18.09.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Kanunsuz Uyuşturucu Madde Tasarrufu suçundan 32 dosya tanzim edilmişken, 2024 yılında 149 dosya ve 2025 yılında ise 70 dosya tanzim edildi.

09.2023-31.12.2023 tarihleri arasında Cinsel Nitelikli suçlarla ilgili 10 dosya tanzim edilmişken, 2024 yılında 36 dosya, 2025 yılında ise 13 dosya tanzim edildi.

Kadına karşı şiddet şubesi tarafından ise 18.09.2023-31.12.2023 tarihleri arasında muhtelif suçlardan 47 dosya tanzim edilmişken ifade vermeyi reddetmeleri sebebi ile 65 kayıt tutuldu.

2024 yılında 122 dosya tanzim edilmişken ifade vermeyi reddetmeleri sebebi ile 206 kayıt tutuldu ve 2025 yılında ise 62 dosya tanzim edilmişken ifade vermeyi reddetmeleri sebebi ile 102 kayıt tutuldu.”