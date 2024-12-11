FIFA, 2030 Dünya Kupası'na İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliği yapacağını açıkladı. 2034 Dünya Kupası ise Suudi Arabistan'da gerçekleşecek.

2030 ve 2034 FIFA Dünya Kupası'nın adresleri belli oldu. 2030 Dünya Kupası'na Fas, Portekiz ve İspanya'nın ev sahipliği yapacağı açıklandı.

Bu organizasyonda bir ilk de yaşanacak. Kupanın 100. yılı şerefine ilk üç maç Uruguay, Arjantin ve Paraguay'da oynanacak. Bu 6 ülke de otomatik olarak turnuvaya katılım hakkı kazanacak.

2034 Dünya Kupası da beklendiği gibi Suudi Arabistan'da düzenlenecek. Suudi Arabistan, tarihinde ilk kez futbolun en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapacak.

2022 Katar'dan sonra 2034'ün de kış ayında oynanması bekleniyor.