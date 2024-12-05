Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yaptığı görüşmenin ardından açıklamada bulundu.

Üstel, 2025 yılının yıllardır yarım kalmış pek çok projenin tamamlanacağı, ülkedeki tüm insanların yaşamına dokunacak yeni ve büyük projelerin başladığı yıl olacağını söyledi.

Üstel, “Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan, enerjiye, tarımdan, teknolojik yatırımlara pek çok alanda son derece önemli adımlar atacağımızın müjdesini de buradan vermek veriyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve halkın karşılaştığı her sorunda her sıkıntıda Anavatan Türkiye’yi yanında bulduğunu dile getiren Üstel, bugün de bu ilişkilerin en üst seviyede, büyük bir uyum içerisinde devam ettirildiğini belirtti.

Her konuyu yapıcı şekilde ele aldıklarını dile getiren Üstel, ülkede yıllardır yarım kalan projelerin, geçmişte yapılmayan reformların neden gerçekleşmediğini birlikte masaya yatırdıklarını belirtti.

Birlikte yeni hedefler ortaya koyduklarını ve bu hedeflere doğru emin adımlarla yürüdüklerini söyleyen Üstel, “Kararlılık gösteriyoruz, cesaretle hareket ediyoruz ve başarıyoruz. O yüzdendir ki, son 20 yıllık süre içerisinde, yapılmayan pek çok projeyi ve reformu 2 yıl gibi kısa sürede tamamladık. Bugün de aynı samimiyetle ve kararlılıkla çalışmaya devam ediyoruz.” dedi.

Başbakan Üstel dün TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve heyetlerle, devem eden projeleri ve 2025 yılı hedeflerini gözden geçirme toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

2025 yılının da yıllardır yarım kalmış pek çok projenin tamamlanacağı bir yıl olacağını dile getiren Üstel, “2025 yılı ülkedeki tüm insanların yaşamına dokunacak yeni ve büyük projelerin de başladığı yıl olacak.” diye konuştu.

“Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan, enerjiye, tarımdan, teknolojik yatırımlara pek çok alanda son derece önemli adımlar atacağımızın müjdesini de buradan veriyorum.” diyen Üstel, enerji arz güvenliğinin sağlanması, trafik yoğunluğu yaşanan yolların düzenlenmesi, eğitim ve sağlık alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesi ve teknoloji, medya ve iletişim alanlarında halka hizmet veren kurumların geliştirilmesinin bu önemli adımlardan bazıları olduğunu vurguladı.