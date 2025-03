15. yılını kutlayan Stelios İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk girişimciler tarafından büyük bir ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. Bu yıl ödüller, easy markalarının yaratıcısı ve sahibi Sir Stelios Haji-Ioannou (www.easy.com ve www.easyHistory.info) ile Stelios Philanthropic Foundation’ın Kurucusu ve Başkanı tarafından, 10 en iyi iş önerisine verilecek. Ödüller toplamda 410.000 € değerinde.

Bu yıl, 96 girişimci (48 iki toplumlu takım oluşturmuş) başvuruda bulundu ve bu, 2024 yılına kıyasla dikkat çekici bir artış gösterdi. Yarışma, sadece Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum girişimciler arasındaki işbirliklerine odaklanmaya devam ediyor.

Kazanan 10 iki toplumlu takım, toplamda 410.000 € ödül paylaşacak ve ödüller şu şekilde dağıtılacak:

• Altın Ödül: 100.000 € (her bir girişimciye 50.000 € - iki toplumlu takım üyesi)

• İki Gümüş Ödül: 50.000 € (her bir girişimciye 25.000 € - iki toplumlu takım üyesi)

• Yedi Bronz Ödül: 30.000 € (her bir girişimciye 15.000 € - iki toplumlu takım üyesi)

Sir Stelios Haji-Ioannou, ödüllerini 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 11:00’de, Stelios Philanthropic Foundation’ın Genel Merkezi 5 Markou Drakou Caddesi, Lefkoşa da düzenlenecek törende kazananlara takdim edecek. Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Nikos Christodoulides etkinliği onurlandıracak.

2009 yılında kurulan bu ödüllerle birlikte toplam ödül miktarı 4.390.000 €'yu bulmuş olup, Stelios Philanthropic Foundation’ın, Yunan Kıbrıslılar ve Türk Kıbrıslılar arasında işbirliği, karşılıklı anlayış ve barışçıl bir şekilde birlikte yaşamı teşvik etme konusundaki kararlılığını bir kez daha pekiştirdi.

Stelios Philanthropic Foundation Hakkında

Stelios Philanthropic Foundation, Sir Stelios ve ailesinin yaşamış ve çalışmış olduğu ülkelerdeki hayır işlerine destek veren kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur: Kıbrıs, Yunanistan, Birleşik Krallık, İrlanda, Monako ve Fransa.

Kıbrıs'ta vakfın öne çıkan projeleri arasında İki Toplumlu İşbirliği Ödülleri ve Genç Girişimcilik Ödülleri yer almakta ve bu ödüller kazananlara finansal destek sağlamaktadır. Ayrıca, "Food from the Heart" projesi, ekonomik zorluk yaşayan binlerce kişiye yiyecek desteği sunmaktadır. Vakıf, ayrıca savunmasız gruplara, büyük felaketten etkilenenlere, hayır kurumlarına ve üniversite öğrencilerine burslar aracılığıyla mali yardım sağlamaktadır.