Kurumdan verilen bilgiye göre, 2025 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonası yedinci yarışı, Gönyeli-Alayköy Belediyesi’nin katkılarıyla Yenikent Bulvarı’nda hazırlanan şehir içi özel seyirci etabı ile başladı. Üç günlük programla yapılacak yarış, 48. kez organize ediliyor.

İlk günün en iyi derecesini Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi elde etti.

Ralli yarışının açılış etabına 52 otomobil piste çıkarken, organizasyonda 20 ralli ekibi start aldı.

Gönyeli-Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu ile KKTOK Başkanı Tigin Kişmir’in bayrak kaldırmasıyla başlayan yarışta, 20 ekip start aldı. Etap sonunda 1 dakika 6,4 saniyelik derecesiyle Sami Doğan-Ahmet Akbıçak ikilisi gecenin birincisi oldular. İkinci Cevdet Alptürk-Mehmet Çağla ikilisi olurken gecenin üçüncüsü Çağkan Bozalanlar-Hasan Evrensel ikilisi oldu.

Yarışta bugün 10 kilometre uzunluğunda hazırlanan Şirinevler etabı 3 kez geçilecek. Şirinevler etabı ilk geçişi 14.03’te, ikinci geçilişi 15.06’da ve üçüncü geçilişi 16.39’da başlayacak. Kılıçarslan’dan başlayacak etabp Şirinevler’de bitecek.

Yarın, sırasıyla Yılmazköy, Kanlıköy ve Plümer etapları ikişer kez geçilecek. Günün ilk etabı Aktepe olarak bilinen Zet Karting Tesisleri’nin kuzey kısmında kalan bölgede hazırlanan 15 kilometrelik Yılmazköy etabı olacak. Ardından yine aynı bölgede ve start noktaları aynı olan 13,5 kilometrelik Kanlıköy etabı olacak. Yılmazköy etabı 09.53 ve 11.06’da başlayacak. Kanlıköy etabı ise 13.09 ve 14.12’de başlayacak. İki etap da gece kulüpleri arkasında bulunan zıplama noktasından takip edilebilecek. Servis arasının ardından ekipler iki kez art arda Plümer etabını geçecekler. 10,5 kilometrelik Plümer etabı 17.25’te ve 18.18’de başlayacak. Dağyolu köyünden başlayıp Plümer Koruluğu’nda bitecek olan etabın izleme noktası ise Plümer Koruluğu olarak açıklandı. Start ve finiş seremonisinin olduğu gibi servis alanının da Yenikent Bulvarı’nda kurulacağı rallinin ödül töreni 19.00’da başlayacak ve organizasyon dereceye girenlerin ödüllerini almasıyla sona erecek.