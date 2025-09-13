Haravgi’nin haberine göre, Rum sözcü Konstantinos Letimbiotis dün Holguin-Hristodulidis görüşmesi sonrasında basına yaptığı açıklamada, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Doğu Akdeniz’de egemenlik hakkı ihlalleri hakkındaki açıklamasını da değerlendirdi.

Fidan’ın açıklamasını “çelişkili” bulduğunu söyleyen Letimbiotis Güney Kıbrıs’ın “AB’ye tam üye bir devlet olarak tescilli ve tartışılmaz egemenlik hakları bulunduğunu” öne sürdü. Letimbiotis Türkiye’yi “uluslararası hukuka ve komşularının haklarına saygı duyduğunu sözde değil pratikte göstermeye” çağırdı.