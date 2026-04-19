Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu tarafından düzenlenen Büyükler Ferdi Klasman Turnuvası müsabakaları, 18 Nisan Cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu Süleyman Göktaş Salonu’nda gerçekleştirildi. Müsabakalarda dereceye girenlere ödülleri düzenlenen törende yetkililer tarafından verildi.
Erkekler Kategorisi Sonuçları
1. Cemal Kara (Arucad Anka)
2. Ercem Ruhluel (Arucad Anka)
3. İvan Blahotin (GAÜ)
4. Ali İleri (LAÜ)
Kadınlar Kategorisi Sonuçları
1. Aybige Feride Üstündağ (Arucad Anka)
2. Özüm Özel (GAÜ)
3. Gülşah Şeherli (Sütlüce)
4. Melisa Cankara (Gönyeli)