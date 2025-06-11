Politis’in haberine göre “Ulusal Dayanışma Fonu”nun cuma günkü toplantısında, mevduatları ve kıymetli kağıtları tıraşlanan özel ve tüzel kişilerin kayıplarının ödenmesi için bir plan onaylandı. “Laiki Mevduat Sahipleri Birliği (SYKALA) tazminat planının sadece özel kişilere ve 2025’i kapsayacağını açıkladı. Tüzel kişiler/şirketlerin daha sonra, Başsavcılıktan bilirkişi görüşü istenen bazı detaylar netleştikten sonra tazmin edilecek.

Plan uyarınca tavan sınır 1 (bir) milyon euro olacak. Bu da mağdurların kayıplarımın 1 (bir) milyon euronun üzerinde olması halinde de kayıplarının 1 (bir) milyon euro sayılacağı anlamına geliyor. Ödeme oranı ise net kayıp/ tıraşlanan meblağın yüzde 10’u olacak, yani kişi başına en fazla 100 bin euro ödenecek.

İlk tahsilatın, Rum Bakanlar Kurulu’nun ödeme planının Rum Meclisi’nden geçmesinden sonra haziran ayı içerisinde yapılması bekleniyor.