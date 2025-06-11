Fileleftheros gazetesi, KKTC’deki emlak sektörünün geçen ay Sofya’da yapılan bir etkinlikte tanıtıldığını, ardından da Bulgar gazetelerinde reklamlar çıkmaya başladığını yazdı.

Gazete, söz konusu reklamlarda, KKTC emlak sektörü tanıtımlarının yapıldığını vurgularken “Telegraph” isimli Bulgar gazetesinde, KKTC tanıtımı yapılan geniş bir makaleye de yer verildiğini aktardı.

Habere göre, söz konusu makalede, KKTC’de “normal bir devletin bulunduğu ve taşınmaz almak isteyenlerin endişe etmemeleri gerektiği” belirtilirken, KKTC’den ev veya villa almanın, Güney Kıbrıs’a göre çok daha avantajlı olduğuna değinildi.

Gazete, Bulgaristan’da yaşayan Kıbrıslı Rum ve Yunanlıların söz konusu yazıya tepki gösterdiklerini ve gazeteye mektup göndererek makalenin geri çekilmesini istediklerini ancak bir sonuç alamadıklarını da aktardı.