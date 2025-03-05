Yazılı bir açıklama yapan Naimoğulları, 2022’deki Genel Kurul’da birlik başkanlığına bir daha aday olmayacağını açıkladığını anımsatarak, bu sözü yerine getireceğini belirtti.

Naimoğulları, “Biten bir şey yok, yeni bir dönem başlayacak. Beni tanıyanlar bundan sonraki süreçte de mücadeleyi bırakmayacağımı bilir” dedi.

Göreve devam etmesini isteyen, yeniden başkanlığa aday olması için ısrar eden birçok üretici olduğunu söyleyen Mustafa Naimoğulları, bunların kendisine gurur ve güç verdiği ancak sözünden dönmeyeceğini belirtti.

Son dönem olumlu veya olumsuz hiçbir resmi açıklama yapmamasına rağmen aday olacakmış gibi bir hava yaratıldığını, üzücü söylemlerde bulunulduğunu ifade eden Naimoğulları, “Benim derdim hiçbir zaman koltuk olmadı” dedi.

Naimoğulları, 2005’te göreve gelmesiyle yoktan var ettikleri, sokaklardaki mücadeleyle büyüttükleri Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin bugün ülkenin en güçlü örgütlerinden olduğunu söyledi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman hayvan üreticilerinin yanında olacağını, sokakta, çiftlikte, ağılda, her sorununda hayvancının yanında bulunacağını belirten Naimoğulları, üreticilere yeni dönem için aday olma çağrısı da yaparak, genç üreticilerin yanında olacağını belirtti.

Yeni dönemde Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin ileriye götürülmesini de temenni eden Mustafa Naimoğulları, üreticilere, “Sizlerden ricam birliğimize sahip çıkmanız, sektör için mücadele etmenizdir” diyerek seslendi.