KKTC Atletizm Federasyonu tarafından her yıl düzenlenen 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Yol Koşusu gerçekleştirildi. Yarış sabah saat 06.45’te Yavuz Çıkarma Plajı’ndan başlayarak 8 kilometrelik mesafede yapıldı ve Girne Atatürk Meydanı’nda tamamlandı.

Yarışma sonunda kadınlar genel klasman birincisi Sabriye Serdahoğulları, erkekler genel klasman birincisi Hakan Tazegül oldu. Ayrıca yaş gruplarında da dereceler belirlendi.

Atatürk Büstü önünde düzenlenen törenle dereceye giren isimlere madalyalarını Atletizm Federasyonu Başkanı Ferhat Sakallı takdim etti. Genel klasmanlarda ilk üçe giren atletler şu şekilde oluştu:

KADINLAR

1. Sabriye Serdahoğulları (0:39.23)

2. Ayşe Serin (0:42.53)

3. Fatma Muhtaroğlu (0:44.36)

ERKEKLER

1. Hakan Tazegül (0:26.35)

2. Eser Kurt (0:27.11)

3. Yusuf Gökalp (0:27.23)