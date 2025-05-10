DAÜ’den verilen bilgiye göre, Türk devletlerinden birçok katılımcının yer aldığı 2. Türk İnteqrasiya Olimpiadası’nın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesine büyük katkı sunan DAÜ, finallerde ödül kazanan öğrencilere üniversite bünyesinde çeşitli burs imkânları sundu.

Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de gerçekleştirilen finallere DAÜ’yü temsilen Öğretim Üyesi Doç. Dr. Günesh Bashirova ve Dr. Fazıl Küçük Tıp Fakültesi Öğrencisi Elif Sude Bilgen katıldı.

Öte yandan KKTC’den katılan lise öğrencisi Fatih Kerem Erbay da finallerde üstün başarı göstererek “Akıllı Bala” ödülünü kazandı.

Ödül, Azerbaycan’ın önemli sivil toplum kuruluşlarından olan Orta Asya ve Güney Kafkasya İfade Özgürlüğü Ağı (CASCFEN) tarafından Erbay’a takdim edildi.

DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç, konuyla ilgili açıklamasında “Doğu Akdeniz Üniversitesi olarak, Türk dünyasının ortak değerleri etrafında birleşen öğrencilere sunduğumuz burs imkânları ve organizasyona olan katkılarımız, gençlerimizin birbirlerinin kültürlerini öğrenmelerine önemli bir katkı sağladı. Bu tür etkinlikler, sadece eğitimdeki iş birliğimizi güçlendirmekle kalmayıp, üniversitemizin de eğitimdeki liderlik rolünü pekiştirmektedir. Bizim için bu, gençlerin ortak bir kültürel bilince sahip olmalarını teşvik etmenin yanı sıra, Türk dünyası arasında daha güçlü bağların kurulmasına katkı sağlamak adına çok kıymetli bir adımdır” dedi.