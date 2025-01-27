Gazimağusa’da beş kişi, kendilerine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle bir kişiyi kaçırarak alıkoydu ve Türkiye’deki ailesini telefonla arayarak tehditle 2 milyon TL istedi.

Olay, 22 Ocak Çarşamba günü meydana geldi.

Yaşları 28 ile 58 arasında değişen ve isimlerinin baş harfleri E.A., B.Ş., O.E., Y.A. ve Y.R. olan 5 kişi, kendilerine olan borcunu ödemediği gerekçesiyle 29 yaşındaki isminin baş harfleri M.A.’yı zorla kaçırıp alıkoydu.

Daha sonra M.A.’nın Türkiye’de bulunan ailesini telefonla arayıp tehditle 2 milyon Türk Lirası para isteyip, ödenmediği takdirde M.A.’yı Güney Kıbrıs’a kaçıracaklarını söyleyerek şiddet kullanma tehdidinde bulunan zanlılardan E.A. ve B.Ş. ve meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen 20 yaşındaki isminin baş harfleri M.I. tespit edilerek tutuklandı.

Polis olaya karışanlardan isminin baş harfleri O.E., Y.A. ve Y.R.’nin arandığını bildirdi.

Meselede şikayetçi durumunda bulunan M.A.’nın önceki gün Gazimağusa’da tespit edildiği ve yapılan muhaceret kontrolünde ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilerek tutuklandığı da belirtildi.

Olayla ilgili olarak zanlılar aleyhine mahkemeden tahkikat maksatlı 3’er gün tutukluluk emri verildi.

Mahkemede Gazimağusa Polis Müdürlüğü Adli Şube Amirliği’nde görevli tahkikat memurunu tanık olarak dinledi.

Tanık polis, zanlıların 22 Ocak’ta, alacakları nedeniyle M.A.’yı zorla kaçırdığını, ardından zanlı A.Ş.’ye ait telefondan M.A.’nın ailesini arayıp, “2 milyon TL vermezseniz, M.A. yok, Güney Kıbrıs’a götürüp öldüreceğiz” şeklinde tehdit ettiklerini söyledi.

Ailenin şikayeti üzerine zanlılar tespit edilip tutuklandı. Polis, zanlıların suç ortakları olduğuna inandığını belirtti ve soruşturmanın devam edebilmesi için mahkemeden süre talep etti. Yargıç Umut İnan, zanlıların tahkikatın selameti için 3’er gün poliste tutuklu kalmasına karar verdi