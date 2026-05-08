Tarım Dairesi'nin haftalık gıda denetimlerinde elma, armut ve mandalinda limit üstü, biberde ise tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'ndan verilen bilgiye göre, 4-7 Mayıs tarihleri arasında 25 ithal ve 25 yerli üründen alınan numuneye Devlet Laboratuvarı'nda pestisit analizi yapıldı. 2 ithal, 2 yerli üründe kalıntıya rastlandı.

Buna göre, ithal ürünlerden Hürsen Tar. Ür. Ltd.’e ait Elma Stk'de ve SVS Tic. Ltd.’e ait Armut S.M'de limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildiğinden söz konusu ürünler menşeine iade edildi.

Yerli ürünlerde, Tepebaşı'nda üretim yapan Savaş Ozan’a ait sivri biberde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden ürün imha edildi.

Güzelyurt’ da Şadıman Dilek’ e ait depodaki Mandora Mandalin'de tavsiye edilen bitki koruma ürünün limit üstü olduğu tespit edildi. Ürün imha edilecek.