Kuzey Kıbrıs’ın kültür ve sanat hayatına anlamlı bir katkı daha eklendi. Lefkoşa Türk Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, bu yıl ilk kez düzenlediği 1. Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği ile 6–16 Nisan tarihleri arasında çocukları tiyatronun büyülü dünyasıyla buluşturdu.

Çocuk tiyatrosunun yalnızca bir eğlence aracı değil; aynı zamanda çocuğun düşünsel, duygusal ve sosyal gelişimine katkı sağlayan güçlü bir sanat dalı olduğu bilinciyle hareket eden Lefkoşa Belediye Tiyatrosu, kuruluşundan bu yana çocukları sadece birer seyirci olarak değil, tiyatronun ve toplumun geleceği olarak görüyor. Bu yaklaşım, düzenlenen şenlikte de güçlü bir şekilde hissedildi. Çünkü çocuk tiyatrosu; bir yandan geleceğin bilinçli seyircisini yetiştirirken, diğer yandan bugünün çocuklarının hayal gücünü, empati yeteneğini ve kolektif düşünme becerisini besleyen önemli bir alan sunuyor.

Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapılarak okullara yönelik özel organizasyonlar düzenlendi. İki hafta boyunca yaklaşık 6000 çocuk, birbirinden farklı ve nitelikli çocuk oyunlarını izleme fırsatı buldu. Bu buluşmalar, çocukların sanatla erken yaşta tanışmasına vesile olurken, onların sahneyle kurduğu bağı da güçlendirdi.

Şenlik, yalnızca yerel değil, uluslararası katılımlarla da zenginleşti. Türkiye’den İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, Manisa Belediye Tiyatrosu ve Trabzon Devlet Tiyatrosu sahnelediği oyunlarla festivale renk katarken; Lefkoşa Belediye Tiyatrosu da yeni çocuk oyununu izleyiciyle buluşturdu.

Şenlik kapsamında Yenicami İlkokulu, Atatürk İlkokulu, Atatürk Meslek Uygulama Kreşi, Yakın Doğu İlkokulu ve Kreşi, Haspolat İlkokulu, 9 Eylül İlkokulu, Şht. Doğan Ahmet İlkokulu, Ted Koleji, Smart Child, Tohum Kids, Mini Adımlar Anaokulu , Gülen Yüzler Anaokulu, Necati Taşkın İlkokulu, Bilgi Durağı Anaokulu, Pamuk Şekerim, Atak Kids, Little Hands, Suat Günsel Lefkoşa İlkokulu, Dr. Fazıl Küçük İlkokulu ve Ant Kreşi okul öğrencileri tiyatro salonlarında ağırlandı. Bu yoğun katılım, çocuk tiyatrosuna duyulan ihtiyacın ve ilginin açık bir göstergesi oldu.

Organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen sponsorlar da unutulmadı. Salon sponsoru Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi ile teknik ekipman sponsoru Major Music Center’e katkılarından dolayı teşekkür edildi.

İlki büyük bir ilgi ve başarıyla tamamlanan Lefkoşa Çocuk Tiyatrosu Şenliği’nin, önümüzdeki yıllarda daha geniş katılımlı ve daha kapsamlı bir kültür etkinliğine dönüşmesi hedefleniyor. Bu güçlü başlangıç, çocukların sanatla büyüdüğü bir geleceğin habercisi niteliğinde.