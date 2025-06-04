Fileleftheros gazetesi, bahse konu kitabın, kullandığı ifadeler nedeniyle tepkilere neden olduğunu, Rum Meclisi Eğitim Komitesi’nin de bu konuyu en kısa zamanda ele alacağını yazdı.

Kıbrıs sorunu ve 1974 olaylarıyla ilgili olan kitabın, ülkenin Kıbrıs sorunuyla alakalı diplomatik stratejisi için özellikle tehlikeli ve yanlış olarak nitelendirildiğini yazan gazete, kitap içerisinde “zorunlu nüfus mübadelesi”, 1974 “Türk işgali için savaş çatışmaları” gibi ifadelerin yer aldığını, ayrıca Rumca ve Kıbrıs Türkçesinin tamamen tanınmayan diller olarak nitelendirilmesinden bahsettiğini belirtti.

Habere göre Meclis Eğitim Komitesi Başkanı Pavlos Milona konunun komite önünde ele alması için girişim başlattı.

Milona gazeteye yaptığı açıklamada, Venedik Bianeli çerçevesinde yer alan kitap hakkında izahatta bulunması için Kültür Müsteşarı'nın da toplantıya çağrılacağını ifade etti