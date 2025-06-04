Politis’in “Kıbrıs Kamusu Dünyadan Daha Pahalı… IMF’nin Yeni Raporu Kıbrıs’ta Devlet Maaşları Konusunda Özel Başlık Açtı” başlığıyla manşetten aktardığı habere göre, raporda Rum kamusunun dünyanın en pahalı kamu sektörlerinden biri olduğuna dikkat çekildi.

Habere göre “kaynakların, kritik ve gerekli yatırımların hayata geçirilmesine yönlendirilebilmesi için bir tavan sınır belirlenmesi gereğine” dikkat çeken IMF Rum yönetimine, eşel-mobil değerlerinin daha da artırılmasına veya maaşlarda yeni geçici artışlara karşı çıkmasını önerdi.

Raporda kamu ile özel sektör arasındaki maaş farkının (kamu görevlisi özel sektör çalışanına göre yüzde 27 daha fazla maaş alıyor) kamuyu cazip hale getirdiği, maaşların uzmanlığa göre değişmiyor olması ve sınırsız yıllık artışların mevcut durumu daha da ağırlaştırdığı belirtildi.

Gazete kamu çalışanları sendikası PASİDİ Genel Sekreteri Strati Matheu ise ekonomi iyi de gitse kötü de gitse IMF reçetesinin değişmediğine dikkat çekerek “ülkenin birincil fazlası varken, işsizlik göstergesi düşükken, kamu borcu GSYİH’nin yüzde 65’inin altındayken, en yüksek kalkınma hızlarından birine sahipken IMF reçetesi neden aynı kalıyor?” diye sordu.

IMF’nin değişmez reçetesinin bütün muhasebeleri her ülkenin içinde yaşadığı şartları ve ekonomik durumlarındaki değişiklikleri dikkate almadığını belirten Matheu, sorunun devlet maaşlarının yüksek olması değil, maliyet ile maaşlar arasındaki ilişki ile ekonominin ve toplumun geri aldığı maaş ve menfaatler” olduğunu söyledi.

Matheu, “2013 öncesi döneme dönmeye de ekonomik kriz döneminde orantısız katkı yapan kamu görevlilerinin hedef alınmasına da hiçbir şekilde izin vermeyeceğiz.” dedi.