Ülkede kacak yaşayan Pakistan uyruklu İrfan Sabır tutuklanarak dün sabah mahkemeye çıkarıldı.
Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru mahkemeye olguları aktardı.
Polis memuru, 25.01.2025 tarihinde, saat 23:00’da, Lefkoşa’da, Cürümleri Önleme Şubesi ekipleri devriyede bulundukları esnada şüpheli hareketler sergileyen Lefkoşa'da sakin İrfan Sabır'ın yapılan muhaceret kontrolünde, 10.07.2024 tarihinden itibaren toplam 190 gündür, KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.
Polis, soruşturma kapsamında zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti
Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.