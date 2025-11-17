Topcu 17 Kasım Dünya Prematüre Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, prematüre bebeklerin 37. haftadan önce dünyaya geldiklerini ve bu nedenle solunum fonksiyonları ile motor gelişim başta olmak üzere birçok alanda risk taşıdıklarını belirtti.

Bu riskleri azaltmak için doğru egzersiz uygulamalarının büyük önem taşıdığını ifade eden Topcu, egzersizlerin her bebeğin ihtiyacına göre bireysel olarak belirlendiğini kaydetti.

Egzersizlere hastane çıkışı sonrası uygun zamanlama ile başlanabildiğini söyleyen Topcu, sürecin mutlaka hekim ve fizyoterapist değerlendirmesiyle yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

-“Motor gelişimden solunuma kadar çok yönlü fayda sağlanıyor”

Prematüreliğin derecesine bağlı olarak kas zayıflığının arttığını belirten Topcu, doğru egzersiz ve pozisyonlama ile kasların güçlendirilerek motor gelişimin desteklendiğini söyledi. Topcu, pasif hareketlerin tüm kas gruplarını uyardığını, kemik mineralizasyonuna katkı sağladığını ve bebeklerin ilerleyen dönemde daha iyi fiziksel gelişim gösterdiğini ifade etti.

Egzersizlerin eklem ve kaslardan gelen duyusal girdileri artırdığını ifgade eden Topcu, farklı pozisyonlamaların proprioseptif ve dokunsal uyaranları güçlendirdiğini de kaydetti ve bunun nörogelişimde önemli bir temel oluşturduğunu belirtti.

Topçu ayrıca, doğru pozisyonlama ve solunum kaslarını destekleyen egzersizlerin, akciğer fonksiyonlarının gelişmesine de yardımcı olduğunu vurguladı.

-“Yoğun uyaran ve ani hareketlerden kaçınılmalı”

Prematüre bebeklerde egzersiz uygulanırken dikkat edilmesi gereken noktalar bulunduğunu da vurgulayan Topcu, ani ve hızlı pozisyon değişikliklerinden, enfeksiyon riskini artırabilecek temaslardan, aşırı ışık, gürültü veya hareket gibi çevresel uyaranlardan, aşırı sıcak-soğuk ortam koşullarından kaçınılması gerektiğini söyledi.

Uzman fizyoterapistler tarafından planlanan programların bebek masajı ve duyusal girdileri içerdiğini belirten Topcu, bu uygulamaların motor, duyusal, emosyonal, sosyal ve bilişsel gelişimi desteklediğini ifade etti. Ailelere verilen eğitimle bu desteklerin evde de sürdürülebildiğini kaydeden Topcu, bazı bebeklerin hiçbir müdahaleye gerek kalmadan gelişimlerini normal şekilde tamamlayabildiğini ancak doğru egzersizlerin potansiyel sorunların önlenmesinde önemli katkı sağladığını vurguladı.

-“Bu Dünya Prematüre Günü’nde, minik kalpleri doğru egzersizlerle destekleyelim”

Dünya Prematüre Günü’nün önemine dikkat çeken Topcu, prematüre bebeklerin gelişim yolculuklarında erken müdahalenin önemini hatırlatarak, “Gelin bu minik kalpleri doğru egzersizlerle destekleyelim ve güçlü adımlarla geleceğe hazırlayalım” ifadelerini kullandı.