Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Kıbrıs Postası tv’de Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu Sabah Postası programında sigortalı sayısı, aktif–pasif nüfus dengesi ve emeklilik yaşına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hasipoğlu, ülkede toplam 164 bin sigortalı bulunduğunu, bunların yaklaşık yarısının KKTC vatandaşı, geri kalan yarısının ise Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve üçüncü ülke yurttaşları olduğunu belirtti.

164 bin aktif sigortalı çalışan sayısına karşılık 47 bin pasif nüfus bulunduğunu söyleyen Bakan Hasipoğlu, söz konusu rakamın “vatandaşların daha iyi anlayabilmesi” için önemli olduğunu kaydetti.

Aktif çalışanların pasif nüfusa bölünmesiyle 3.50 gibi “oldukça iyi” bir oranın ortaya çıktığını ifade eden Hasipoğlu, sigortalı sayısının geçen yıla göre 16 bin arttığını vurguladı.