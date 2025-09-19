18 Eylül Perşembe sabahı Limasol'da yaşanan bir durdurma ve arama sırasında ortaya çıktı. Polis ekiplerinin kontrolü sırasında, 40 yaşındaki Suriyeli bir siyasi mültecinin kullandığı aracın yolcu koltuğunda oturan 14 yaşındaki bir kız fark edildi. Bu durumun ardından yaşananlar, olayın tüyler ürpertici boyutunu gözler önüne serdi.
Adam tutuklandı ve kapalı oturumda yargılandığı Limasol Bölge Mahkemesi tarafından sekiz gün süreyle gözaltında tutulmasına karar verildi.
Philenews'in edindiği bilgilere göre, polisler kimliğini sorduğunda paniğe kapılan reşit olmayan kızı şüpheli elinden tutarak kendi kızı olduğunu iddia etti. Ancak, reşit olmayan kız kimliği tekrar sorulduğunda gerçeği açıkladı. 40 yaşındaki şüphelinin kızı olmadığını netleştirdikten sonra Limasol Polis Müdürlüğü'ne nakledildi. Nakil sırasında, ebeveynlerinin bilgilendirilmesi gerektiği söylendi. İlk başta isteksiz olsa da, aynı bilgilere göre, bir yıldır 40 yaşındaki şüpheliyle cinsel ilişkisi olduğunu ve son aylarda onunla birlikte crystal kullandığını itiraf etti.
Reşit olmayan kız, kan testleri için Limasol Hastanesi'ne götürüldü ve test sonucunda metamfetamin pozitif çıktı.
Olay, Limasol OPE (Operasyonel Polis Birimi) üyelerinin Batı Limasol bölgesinde motorize devriye sırasında yaptığı rutin bir kontrolle ortaya çıktı. Sistem üzerinden yapılan incelemede, 40 yaşındaki adamın kullandığı aracın kayıt dışı olduğu, ruhsat ve sigortasının olmadığı tespit edildi. Aracın sahibi, daha önce hırsızlık ve uyuşturucu suçlarından sabıkası bulunan şüpheliydi.
Polisler aracı durdurdu ve yolcu koltuğunda endişeli görünen 14 yaşındaki kızı buldu. Araçta yapılan aramada, yaklaşık 2 gram metamfetamin içeren iki poşet ve hırsızlık aletleri ele geçirildi.
Şüpheli gözaltına alındı ve hakkında çocuklara cinsel istismar, hırsızlık aleti bulundurma, trafik suçları, uyuşturucu bulundurma, kullanma ve tedarik etme gibi ciddi suçlardan soruşturma başlatıldı.
Reşit olmayan kızdan, ilgili servis görevlilerinin huzurunda görüntülü ifade alındı. Şüphelinin de ifade vermesi bekleniyor ve Limasol TAE (Suç Soruşturma Departmanı) ile Reşit Olmayanlara Yönelik Cinsel İstismar Vakalarını Soruşturma Şubesi tarafından soruşturmalar devam ediyor.