İskele’de dün sabah meydana gelen trafik kazasında öğrenci dolu iki otobüs yüz yüze çarpıştı. Kazada 13’ü çocuk 14 kişi yaralandı

Dün sabah 07.30 sıralarında, İskele Belediye binası önünde, 38 yaşındaki Serap Aydın yönetimindeki TPD 485 plakalı otobüs ile doğuya doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, kavşakta durmayıp ana yola giriş yaparak o esnada ana yolda kuzeye doğru seyreden 66 yaşındaki Halil Aksan yönetimindeki TVK 207 plakalı otobüsün ön kısmına çarptı.

Kaza sonucu TVK 207 plakalı otobüste yolcu olarak 13’ü çocuk 14 kişi yaralandı. Kazada otobüste refakatçi olarak bulunan Erken Erkıran’ın ise sağ el bileği kırıldı.

Mersinlik Köyü'nde İskele bölgesindeki okullara öğrenci taşıyan TPD 485 plakalı otobüste Muharrem Döveç Ortaokulu’ndan 3 öğrenci bulunuyordu. Diğer TVK 207 plakalı otobüste ise Şehit İlker Karter İlkokulu ve Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu öğrencileri olmak üzere 17 öğrenci yer alıyordu.

Öte yandan Milli Eğitim Bakanlığı, İskele Belediyesi önünde dün sabah iki okul otobüsünün karıştığı trafik kazasında öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun kazanın hemen ardından İskele Sağlık Merkezi’ne giderek öğrencilerin durumu hakkında bilgi aldığı ve öğrencilere, ailelerine ile refakatçiye geçmiş olsun dileklerini ilettiği belirtildi.

İki otobüste toplam 20 öğrencinin bulunduğu belirtilen açıklamada, kazanın ardından 10 öğrencinin kontrol amacıyla İskele Sağlık Merkezi’ne kaldırıldığı ve burada yapılan ilk müdahalelerin ardından taburcu edildiği bildirildi. Üç öğrencinin ek tetkikler için Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği, kısa süreli müşahedenin ardından bu öğrencilerin de taburcu edildiği ifade edildi.

Kazada herhangi bir öğrencinin yara almamasının en büyük teselli olduğu belirtilen açıklamada, kazada sağ el bileği kırılan otobüs refakatçisi Erken Erkıran’ın tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi.