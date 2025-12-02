Polisten yapılan açıklamaya göre, Mehmetçik’te Nafi Yılmaz Sokak'ta A.Ö.U (E-13), yönetimindeki elektrikli scooter ile seyrderken direksiyon hakimiyetini kaybetti, park halindeki Ahmet Karaçalı’nın (E-58) sorumluluğundaki FT 997 plakalı kamyonun arka kısmına çarptı.

Kazada yaralanan scooter sürücüsü A.Ö.U, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde kafatasında ve sol dizinde kırık teşhisiyle yapılan müdahalenin ardından, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor.