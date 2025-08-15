13. Uluslararası Göçmenköy Taşkınköy (GÖÇTAŞ) Kültür Sanat Festivali, 5-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

GÖÇTAŞ’tan verilen bilgiye göre bu yıl, Göçmenköy Parkı'nda yer alacak festivalin ilk gecesinde Kosova ve Meksika’dan gelen dans grupları, festival süresince de Türkiye, Polonya, Slovakya ve Kırgızistan’dan gelecek olan dans grupları sahne alacak.

Uluslararası Folklor Festivalleri ve Geleneksel Sanatlar Organizasyon Konseyi (CIOFF) takviminde yer alan festivalde, Lefkoşa Belediye Orkestrası yanında yurt içinden çeşitli halk dansları dernekleri, modern dans grupları ve orkestralar da sahne alacak.

Kültür Dairesi ile Lefkoşa Türk Belediyesi’nin katkı koyacağı ve Göçmenköy Spor Kulübü’nün paydaş olarak yer alacağı festivalde, Kıbrıs’a özgü yiyecek ve el işleri stantları yanında çeşitli yiyecek içecek, takı ve hediyelik eşya stantları ile çocuklara yönelik oyun alanları da kurulacak.